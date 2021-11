Pequeño hijo de una leyenda del rugby se ahogó en una piscina en el día de su cumpleaños 39

La leyenda sudafricana del rugby Jannie Du Plessis, campeón del mundo en el 2007, sufrió una tragedia familiar debido a que su pequeño hijo de tan solo un año se ahogó en la piscina familiar mientras éste celebraba su cumpleaños número 39.

Un amigo de la familia dio a conocer, según publicó el Daily Mail, que el accidente ocurrió apenas dos días después del bautizo del menor.

Por el momento no han sido reveladas las circunstancias de la caída del bebé al agua.

Otro ex jugador de los "Springboks" publicó una imagen del ex rugbista junto a su esposa Ronel pidiendo oraciones por la familia: "Su hijo de un año se ahogó anoche, mi corazón está muy roto. Estoy muy triste", escribió.

Please pray for jannie du Plessis and his family his son of 1 year old drown last night my hart is broken broken broken @SuperSportTV @kykNETtv #So so sad pic.twitter.com/pFwA2cSs2R