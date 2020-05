Sudamérica Rugby nominó a dos chilenas a primer panel femenino de este deporte

El rugby femenino continúa creciendo en el continente, otra muestra de ello es que Sudamérica Rugby acaba de hacer una nominación para el primer panel de referees femenino que trabajará por ahora a distancia. Entre las 12 participantes, destacan las chilenas Pierina Laguna y Paola Bolvaran.

El grupo será liderado por Alhambra Nievas, gerente de desarrollo de referato de World Rugby y quien será la encargada de capacitarlas de manera periódica en conceptos de la modalidad 7 y luego en rugby XV. "A la espera de la competencia en cancha, trabajar con este grupo permitirá que estén listas para cuando podamos volver a la normalidad", comentó Joaquín Montes, gerente de referato de SAR.

El panel lo integran personas que han alcanzado un nivel que les permite ir a torneos de mayor exigencia. "Para Chile es muy significativo estar con dos representantes, es el fruto del trabajo que partió hace tres años cuando Lucía Cárcamo fue la primera chilena en estar en el Sudamericano de Montevideo como referee. Esto demuestra el crecimiento del rugby femenino y tenemos un grupo importante de chicas que están trabajando a nivel nacional", explico Andrés Herbozo, oficial nacional de referato de Chile Rugby.

En tanto para Paola Bolvaran, "integrar este panel no me lo esperaba para nada, fue una emoción increíble cuando recibí el mail de Sudamérica Rugby... Venía poniendo muchísimo esfuerzo físicamente y estudiando mucho, así que tener esta oportunidad de seguir creciendo a nivel sudamericano, representando a Chile, es un sueño que no esperaba tan pronto", comentó.