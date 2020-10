Irlanda aplastó a Italia y se candidateó al título en el reinicio del Seis Naciones

La selección irlandesa se postuló este sábado al título del Seis Naciones 2020, al imponerse a Italia por 50-17 en el Aviva Stadium de Dublín en la reanudación el torneo, suspendido en marzo por la pandemia del COVID-19.

Sin público en las galerías, con un ambiente muy lejano al habitualmente animoso en el coliseo de la capital irlandesa, el XV del "Trébol" alcanzó el objetivo marcado, vencer y lograr el punto añadido de bonus.

Aunque el joven italiano Paolo Garbisi, de 20 años, en el día de su debut como internacional absoluto, tuvo el honor de estrenar el marcador en la vuelta a la acción del torneo emblemático del balón oval en el Hemisferio Norte, no tardó Irlanda en tomar el mando con un try de CJ Stander y la correspondiente transformación de Johnny Sexton, quien a los diez minutos amplió la ventaja (10-3).

La ambición de los verdes se tradujo en otras dos marcas más antes del descanso, de otro debutante, Hugo Keenan, que fue el primer jugador que alcanzaba este logro con Irlanda desde el estreno en 2013 de Dave Kearney ante Samoa.

El 24-3 al descanso era claro reflejo de lo sucedido en el campo. Aunque a la vuelta un try de Edoardo Padovani convertido por Garbisi acortó la distancia hasta 24-10, Will Connors no tardó en firmar la marca del bonus para reabrir el hueco hasta un 31-10 que ya dejaba totalmente sentenciado el encuentro.

De esta manera, Irlanda encarará la última jornada del próximo sábado en el liderato de la clasificación, con un punto de ventaja sobre Inglaterra y Francia, a la que visitará en Saint Denis, mientras que el XV de la Rosa jugará frente a Italia en el Olímpico de Roma.