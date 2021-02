La escalofriante lesión que sufrió Jack Willis en duelo del Seis Naciones entre Italia e Inglaterra

El jugador inglés de rugby Jack Willis sufrió una impresionante lesión en pleno terreno de juego, cuando su equipo se imponía a Italia en el Seis Naciones.

Willis venía de anotar, pero sufrió con la mala fortuna pues en una jugada su rodilla se salió de la articulación, lo que dejó en shock a todos sus compañeros y a los periodistas de la transmisión del encuentro.



El jugador estaba luchando contra una cirugía de rodilla y tobillo en 2018 después de ser nombrado por primera vez en el equipo de Eddie Jones.

Por otra parte, Inglaterra ganó 41-18 y perdió a una de sus figuras para los encuentros ante Gales, Francia e Irlanda.

Revisa el momento:

⚠️ not for the faint hearted. Awful Jack Willis injury today pic.twitter.com/jyGVxX7TVX