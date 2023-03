Team Chile de Triatlón definió a los representantes para los Panamericanos 2023

El Team Chile de Triatlón se convirtió en el primer deporte en definir a los seleccionados que representarán al país en los Juegos Panamericanos que se disputarán entre el 20 de octubre al 5 de noviembre.

En la Américas Triathlon Cup y Campeonato Sudamericano de Villarrica se desarrolló el selectivo que entregó un cupo para varones y dos para mujeres. Diego Moya fue el único clasificado por ser parte del top 100 del ranking mundial.

Así mismo, el experimentado Gaspar Riveros se sumó con el segundo boleto masculino al finalizar en el noveno lugar. El atleta de 31 años anunció que esta será su última participación en el mayor evento deportivo de América.

"Serán mis cuartos Juegos Panamericanos y los últimos yo creo. Desde mi debut el 2011 en Guadalajara he ido mejorando. Allí tenía 21 años y no sé si era inmaduro, pero bastante nuevo en esto. Luego, para Toronto 2015, entrené mucho pero no se me dio la carrera. En Lima 2019 igualé la mejor ubicación de un chileno al ser octavo y ahora espero mejorar el registro y pelear por las medallas" expresó Riveros.

En las damas, Dominga Jácome de solo 17 años, ganó el clasificatorio. La deportista celebró a través de su Instagram que tuvo una: "Tremenda forma de partir la temporada. Debute como Junior en la Copa Continental de distancia olímpica, fui 4ª en la general y 3ª sudamericana, obteniendo cupo a Santiago 2023".

Finalmente, Catalina Salazar remató octava y se convirtió en la última clasificada. "Fue una competencia donde cuatro chilenas estábamos muy fuertes. Al final el trote iba a estar muy peleado y Dominga (Jácome) llegó primera. Estoy muy emocionada porque los Juegos son acá en Chile, entonces mis familiares ya se están organizando para ir a verme", detalló.

El Team Chile de Triatlón podría obtener dos cupos más en la Copa del Mundo de Huatulco, en México. Evento que se celebrará en junio de este año. La delegación estimada que tendrá el Team Chile en Santiago 2023 será cercana a los 650 deportistas.