Valentina Carvallo volvió a la acción con un primer puesto en República Dominicana

Ni el clima ni los casi dos años de receso fueron suficientes para detener a Valentina Carvallo, quien este fin de semana se presentó en una nueva versión de la competencia Xterra en República Dominicana, donde además hizo su debut oficial en la disciplina de Trail Running.

Así, en un certamen que incluía nado, bicicleta y running, la atleta nacional logró vencer cada obstáculo, consiguiendo el primer lugar y tomando los puntos que la acercan al Mundial de Xterra en Hawái.

Carvallo lleva tres años entrenando en Trail running, una modalidad que consiste en correr en terrenos naturales, como bosques, cerros, montañas, desiertos, entre otros. y este fin de semana participó por primera vez en una competencia que incluía esta modalidad, que completó en un tiempo de 1h06''03 y otros desafíos, entre los que figuraban prueba de nado (26'10'') y bicicleta (2h17'21'') en un difícil terreno rocoso.

"Me sentí súper bien en la natación, pero la bicicleta era muy dura, mucha subida y muy técnica. En esta prueba me caí. Obviamente, me paré rápido y seguí. El calor estaba infernal, lo que hizo que también el trote fuera duro. Los 10 kilómetros fueron por la arena cruzando dos ríos en el trayecto y una escalera de 200 peldaños, pero lo logré. Estoy feliz", comentó al finalizar la competencia con la máxima puntuación.

Ahora, la atleta de Red Bull está preparando sus maletas para regresar a Chile a retomar el proyecto "Stravazo 3 cumbres", un desafío que está realizando junto a la aplicación de running Strava, que consiste en invitar a mujeres a realizar rutas por algunos cerros en la Región Metropolitana.

El concurso que comenzó el 25 de agosto y termina el 12 de septiembre, premiará a las corredoras con mejor tiempo con un cupo para el "Ultra Paine", donde acompañarán a Vale Carvallo en esta competencia que se realiza en Torres del Paine el próximo 25 y 26 de septiembre.