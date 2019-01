Andy Potts: La clave de mi éxito es que tengo un dormir de clase mundial

"Puede que sea un buen triatleta, pero más importante que eso es que tengo un dormir de clase mundial. Dormir lleva a una mejor recuperación y eso me ha ayudado mucho". Así describe el destacado triatleta estadounidense, Andy Potts, cuál es la clave de su éxito, que lo mantiene a sus 42 años como uno de los deportistas de esta disciplina de mayor rendimiento a nivel mundial.

El norteamericano se adjudicó este año el Ironman 70.3 de Coquimbo solo una semana después de haber obtenido el octavo lugar en el exigente Ironman completo de Kona, Hawai, con un crono de 8 horas 12 minutos. Esta verdadera hazaña lo encumbró en la elite de los triatletas de mejor ranking en la actualidad.

Potts, de 1,91 metros de estatura y natural de Pennsylvania, ha tenido una dilatada trayectoria en el triatlón internacional, donde destacan la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos de 2007 en Río de Janeiro, y el mismo año la corona de campeón mundial de la serie de los Ironman 70.3.

El Herbalife Ironman 70.3 Pucón 2019 tendrá en Potts a uno de los grandes animadores junto a otros destacados triatletas que vienen a participar de la competencia, como Jarrod Shoemaker, Santiago Ascenco, Tailor Reid y Alan Dempsey.

Entre los chilenos destacan Felipe "Pipo" Barraza y Felipe Van der Wyngard.

Desde su casa en Colorado Springs, donde realiza su preparación para Pucón, el triatleta recuerda su paso por el Ironman 70.3 de Coquimbo como una experiencia extraordinaria: "Fue muy grato estar inmerso en la cultura, la naturaleza acogedora de la gente y la belleza y diversidad de la geografía. Además, los organizadores de la carrera realizan un evento increíble, así que no podía esperar a volver a Chile para conocer otro lugar de ese maravilloso país".

-¿Cómo te estás preparando para la carrera? ¿Conoces el circuito?

No conozco muy bien el circuito, pero me siento bastante cómodo entrenando ahora en Colorado Springs. Debido a que es invierno aquí, la mayor parte de mi entrenamiento lo realizo en el interior, pero salgo unos días a la semana para irme acostumbrando a las condiciones de un terreno montañoso y a un circuito con muchas variables.

-En ese sentido, ¿qué parte del circuito de Pucón lo consideras el más desafiante?

Cada carrera representa diferentes desafíos, y si aparecen daré mi mejor actitud y esfuerzo, con ello todo es posible. Con la actitud correcta, uno puede enfrentar los desafíos como oportunidades para sobresalir, y eso es lo que voy a hacer.

-¿Qué ha escuchado de otros triatletas acerca de Pucón?

He oído que la carrera de Pucón es simplemente impresionante y que la organización de la carrera es una de las mejores del mundo. Dada mi experiencia con el equipo en Coquimbo 70.3, estoy emocionado de visitar el lugar. Tengo muchas ganas de pasar un tiempo en Chile después de la carrera con mi esposa, que es una persona muy comprensiva, solidaria y de gran apoyo, además de ser una rockstar.

-Acabas de cumplir 42 años, ¿cómo lo has hecho para mantenerse vigente y en forma por tanto tiempo?

Siempre he buscado maximizar mi potencial y encontrar ganancias a lo largo del camino. Al tener esa actitud, puedo mantenerme entusiasmado y aún fortalecerme. Lo creas o no, he tenido algunos de mis mejores entrenamientos y carreras en los últimos 2 años, mejorando también mis resultados. Además, hay algunas cosas que hago realmente bien. Puede que sea un buen triatleta, pero más importante que eso es que tengo un dormir de clase mundial. Dormir lleva a una mejor recuperación y eso me ha ayudado mucho. En los últimos años, comencé a usar una cama de descanso y eso me llevó a dormir a otro nivel. Más allá de eso, uso una variedad de modalidades de recuperación diariamente, como un sillón de masaje MarcPro y Human Touch. La incorporación de estas cosas en mi entrenamiento diario, junto con una buena dosis de estiramiento diario y entrenamiento de fuerza, han sido las claves de mi éxito continuo.

-¿Qué consejo le daría a los atletas que se están iniciando en esta disciplina?

Sigue tus sueños, empuja tu potencial y se como una esponja. Hay tanta información disponible y tanta gente dispuesta a ayudar. Usa los recursos disponibles y continúa teniendo tu mejor actitud y esfuerzo. Y si desean obtener la mejor ayuda, únanse al mejor equipo en tri y reciban capacitación de mi parte y de mi equipo: www.andypottsracing.com/apracingteam.