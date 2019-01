Futbolista japonés que inspiró la creación de Oliver Atom renovó contrato a los 51 años

El japonés Kazuyoshi Miura no da señales de retiro. El veterano delantero de 51 años, quien inspiró al mangaka Yoichi Takahashi para crear el personaje Oliver Atom, renovó su contrato con Yokohama FC hasta el 2020.

El hombre récord, por ser el más longevo en profesionalismo, extendió su vínculo con el club de la segunda división japonesa hasta el 31 de enero del próximo año, para dejar abierta la posibilidad de un nuevo contrato.

El ariete nipón superó la marca impuesta por el inglés Stanley Matthews en 1965 como el hombre más viejo en vulnerar una portería, al rendir una vez más en las redes el 2018 con 51 años.

Miura jugó por primera vez como profesional por Santos de Brasil en 1986. Desde el 2006 viste la camiseta de Yokohama y este año vivirá su temporada número 34 en el fútbol.

King Kazu has that #FridayFeeling - he's just signed another professional contract, aged 51!

He holds the record as the oldest professional to score a goal. Will he continue to break records in the 2019 campaign with @yokohama_fc?