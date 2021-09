Mamá de niño colombiano que es fanático de la Roja: En cada gol lloraba

El niño colombiano Samuel de Ávila nació en Chile y es fanático de la Roja, demostrándolo cuando el pasado miércoles el elenco nacional llegó a Barranquilla y fue grabado y fotografiado junto a su ídolo Arturo Vidal, no obstante, al otro día, sufrió como nunca con la derrota del equipo por 3-1 en el marco de las Clasificatorias Sudamericanas.

Su madre, Ana María Sekulits, contó de la tristeza de su retoño y de cómo vivió el ingrato partido.

"En el estadio estaba un poco callado, como intimidado, por ver tatanta gente con la camiseta de Colombia. Hay que considerar que él era uno de los pocos con la camiseta chilena, pero estaba contento porque estaba muy claro con que su equipo era la Roja, como él dice", contó en diálogo con Las Últimas Noticias.

Luego vino lo más complicado: "El primer gol fue tremendo. Como padres, nunca habíamos sufrido tanto un partido. Nosotros le vamos a Colombia y veíamos a toda la gente celebrar pero estábamos con el dolor de sufrir a Samuel", narró.

"Y cuando metieron los otros goles se puso a llorar. En cada gol lloraba. En el segundo tiempo se ilusionó porque vio a los chilenos jugar mejor", añadió.

Consultada respecto a la posibilidad de que el niño deje de apoyar a Chile, Sekulits explicó que "eso no va a pasar. Le pregunté y me dijo 'no mamá, lo bueno es que le puedo ir a los dos, pero en este momento yo le voy a Chile. Y estoy triste porque perdió".