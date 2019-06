Letelier recibió un espaldarazo de la ANFP tras los cuestionamientos de Endler y Rojas

Después de que la selección chilena femenina fuera eliminada del Mundial de Francia, el técnico de la Roja, José Letelier, recibió fuertes cuestionamientos por parte de la arquera y capitana, Christiane Endler por no hacer jugar a futbolistas de mayor experiencia.

A las críticas de la golera luego se sumó la delantera María José Rojas, quien incluso aseguró que "el proceso del 'profe' ya terminó".

Sin embargo, a pesar de todo, en la ANFP apoyarán al DT para que siga en la banca, después de que el presidente del organismo de Quilín, Sebastián Moreno, se cuadrara con el DT.

"Hacemos un muy buen balance del desempeño de la selección, considerando que era la primera experiencia en mundiales de esta categoría y que los rendimientos fueron muy buenos ante potencias de alto nivel. Sumamos un triunfo, que es algo bastante meritorio. La experiencia ganada en todo el proceso de preparación y, por supuesto, en esta Copa del Mundo, es muy importante", expresó el timonel a El Mercurio.

"Tiene el respaldo absoluto de la ANFP. José Letelier es muy importante en el proceso de desarrollo que llevamos desde hace dos años. Con José hemos estructurado los lineamientos estratégicos del fútbol femenino no solo a nivel de selección adulta, sino que también con las selecciones juveniles. Nos abocamos al desarrollo de la sub 17, la sub 20 y con la primera selección nacional sub 15, que ya comenzó a trabajar en marzo pasado", añadió.