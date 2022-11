Goleador histórico de Estados Unidos pronosticó final contra Brasil en la Copa del Mundo

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La selección de los Estados Unidos se perfila como una de las revelaciones para esta Copa del Mundo de Qatar, en la que formarán parte del Grupo B junto a Inglaterra, Irán y Gales. Al respecto, el ex futbolista y un histórico de la escuadra norteamericana como Landon Donovan se la jugó con un interesante pronóstico, donde jugarán la final del certamen ante nada menos que Brasil.

En su rol de panelista para FOX Soccer, el máximo goleador histórico del elenco de las "Barras y las Estrellas" vaticinó el camino que tendrán en caso de superar la primera fase del campeonato. "En octavos de final eliminamos a Ecuador, en cuartos a Francia y en semifinales a Camerún, así llegamos a la final con Brasil", manifestó.

"Igualmente, el título se lo quedarían Neymar y compañía", señaló el otrora delantero.

También Donovan tuvo un negativo pronóstico para México, analizando que se quedarán en la fase grupal, donde se encuentran emparejados con Arabia Saudita, Polonia y Argentina.

