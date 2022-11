Agüero contó nuevo cruce con "Canelo" Alvarez vía Whatsapp: Me dijo que respetara su opinión

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Sergio Agüero volvió a dialogar con el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez por amenazar a Lionel Messi debido a un supuesto pistoeo de camiseta, y relató que el pugilista traspasó las descargas vía Twitter a mensajes privados.

"Si nos encontramos, él no me puede pegar, porque es como un arma; va preso", inició bromeando en una transmisión de Twitch junto a Javier "Chicharito" Hernández y el streamer Ibai Llanos. "Cuando 'Canelo' dijo que le pegaría a Leo ahí saltamos todos. Antes de pegarle a él me pega a mí y nos caga a piñas a todos", agregó, antes de contar sobre su nuevo intercambio de palabras.

"Me mandó un audio ¿Sabes el cagazo (susto) que tenía? Cuando veo Whatsapp y leo 'Canelo', mensaje de audio', digo... la madre que me parió", exclamó

"Me dijo 'pinche cabrón, pues me gustabas, culero. Yo le contesté 'Señor 'Canelo', me parece que te estás equivocando, no conoces a Leo, en ningún momento está pisando la camiseta de México. En el vestuario se suelen dejar las cosas... le expliqué un poco; y que reconociera que se equivoca', y el me dijo que respetara su opinión", relató finalmente el ex delantero.