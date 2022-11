Mbappé se convirtió en el segundo jugador con siete goles en Mundiales antes de los 24 años

Kylian Mbappé fue la figura luego de anotar un doblete crucial en la victoria de Francia sobre Dinamarca y, además, igualó un récord que ostentaba en solitario la leyenda brasileña Pelé.

El estadístico española Alexis Martín-Tamayo Blázquez, mejor conocido como Mr. Chip, destacó que el delantero galo de 23 años, campeón en 2018, se convirtió en el segundo futbolista de la historia en anotar, al menos, siete goles en Copas del Mundo con una edad inferior a 24 años.

Anteriormente, el único con aquel registro fue "O Rei", que anotó seis veces en Suecia 1958 y aportó con un tanto en Chile 1962, antes de quedar lesionado frente a Checoslovaquia en el segundo encuentro cuando tenía 21.

Con el último duelo grupal por jugarse y ya abrochada la clasificación a segunda fase, Mbappé tendrá la posibilidad de superar el registro y aumentar su cuenta personal para luchar por la Bota de Oro.

Revisa los goles de "Donatello" en la cita planetaria:

Perú, 1-0, fase de grupos Rusia 2018 (34')

Did you know?

On 21 June 2018, 19 year old Kylian Mbappe scored his first World Cup goal in France's 1-0 win vs Peru.#BetaScratch #mbappe #MUNLIV pic.twitter.com/2w02HXM86W — BetaScratch Backup (@betascratch_) July 13, 2022

Argentina, 4-3, octavos de final Rusia 2018 (64', 68')

El gol de Mbappé es como el que le mete a Argentina en el Mundial. Ese arranque en corto dentro del área es cosa de cracks. pic.twitter.com/n7DM2kpUly — Rodrigo Cardoso (@Kaka_tua) February 16, 2021

3 years ago today. France knocked out Argentina from the World Cup with Kylian Mbappé getting two of the four goals in the game. @KMbappe pic.twitter.com/JO8HZD16Jz — KMbappereport (@KMbappereport) June 30, 2021

Croacia, 4-2, final Rusia 2018 (65')

Australia, 4-1, fase de grupos Qatar 2022 (68')

Mira el 3-1 de Francia vs. Australia con gol de Mbappé ⚽🔥#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/cAK7VFfWvP — DSports (@DSports) November 22, 2022