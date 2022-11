Luis Enrique e histórica goleada de España: "El elogio debilita, pero no nos vamos a relajar"

Tras el abultado triunfo este miércoles de España 7-0 contra Costa Rica en el inicio del Mundial de Qatar 2022, Luis Enrique, entrenador de los ibéricos, consideró que el "elogio debilita", pero advirtió de que su equipo "ni va a especular ni se va a relajar" por esta victoria, al tiempo que ironizó que "había leído siempre que faltaba gol" a la selección y remarcó que este resultado los "refuerza claramente a todos".

"No tengo ninguna duda de que vamos a competir el siguiente partido con la misma intensidad, sino más, porque Alemania motiva. No me genera ninguna duda. Es evidente que el elogio debilita, pero no se preocupen porque este grupo ni va a especular ni se va a relajar, porque veo la intensidad que viven", aseguró al término del choque, adelantando también que "va a haber cambios en la alineación, tengo confianza en los 26".

En esta línea, el estratega afirmó que "nos puede ganar Alemania, pero no será porque haya relajación o se piense que está todo hecho".

"Este resultado nos refuerza claramente a todos, pero no hay que olvidar que tenemos que jugar contra Alemania, que necesita ganar y nosotros queremos ganar si seguimos pensando en ser una opción real para llegar lo más lejos posible. Hoy lo celebraremos, nos iremos a cenar y disfrutar y mañana a empezar a preparar el partido de Alemania", puntualizó.

También resaltó la importancia ahora de la psicología con una victoria tan amplia: "Todos reconocemos que la cabeza es importantísima para cualquier profesión, para estudiar, para vivir. Hace años que utilizamos un psicólogo y parecía que éramos marcianos", destacó Luis Enrique.

"HA SIDO UN PARTIDO MUY ESPECIAL PARA NOSOTROS"

En su análisis de la aplastante victoria de su escuadra, el DT indicó que "ha sido un partido muy especial para nosotros. Hemos puesto especial énfasis en empezar la competición de la mejor manera posible y nos ha salido todo redondo. España, históricamente, no es una selección, y esa es mi experiencia como jugador, que empiece los campeonatos con victoria".

"Nos suele costar y hoy hemos roto esa racha. Ha sido una noche redonda, contra una selección que sabe competir muy bien, pero hemos sido muy superiores en todos los aspectos importantes del juego", valoró.

Finalmente, ironizó por una presunta falta de gol de su selección. "Siempre había leído que había falta de gol en la selección... Desde que estamos nosotros es la selección que más goles marca en los campeonatos que hemos estado. Quizá no tenemos un jugador referente que marque 40 goles, pero sí tenemos muchos jugadores que tienen gol".