¿Por qué Breel Embolo no festejó el gol que le hizo con Suiza a Camerún?

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Suiza logró ponerse en ventaja ante Camerún en el Grupo G del Mundial de Qatar 2022 y lo hizo de la mano del delantero Breel Embolo, quien pese a tratarse de una justa planetaria evitó celebrar el tanto.

¿Por qué? El actual jugador de AS Monaco es originario de Yaundé, capital de Camerún, no obstante, sus padres se separaron tras lo cual emigró junto a su mamá a Francia.

Ahí, ella conoció a un suizo y juntos se desplazaron a Basilea por lo cual Embolo recibió en 2014 la nacionalidad suiza cuando aún tenía 17 años.

Hizo inferiores justamente en el club de la ciudad, lo que le valió pasar por las distintas selecciones menores de Suiza siendo en 2015 nominado para la adulta, con la cual ya suma 61 partidos y 13 goles.

Breel Embolo refused to celebrate as he scored against Cameroon, his birth nation 🙏❤️ pic.twitter.com/bvspsfNqlg