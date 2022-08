Fiscalía de Madrid judicializó expulsión de la selección española de rugby del Mundial 2023

La Fiscalía de Madrid denunció al ex presidente del Club Alcobendas Rugby, dos ex técnicos y un ex jugador por falsedad en documento oficial al alterar el pasaporte del jugador sudafricano Gavin Van den Berg, lo que derivó en la expulsión de la selección española del Mundial de Francia 2023.

Según informó este martes la Fiscalía madrileña, a los cuatro denunciados se les atribuye su participación en unos hechos que dieron como resultado la falsificación del pasaporte del jugador de origen sudafricano para que obtuviera la condición de jugador en el Club Alcobendas Rugby, lo que a su vez le habilitaba para jugar con la selección española.

El Comité Judicial Independiente de World Rugby decidió el pasado mes de abril descalificar a la selección española del Mundial de Francia 2023 debido a la alineación indebida de Gavin Van den Berg en varios partidos de clasificación.