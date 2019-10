The North Face Endurance Challenge contó con más de 1.500 corredores en exitosa jornada

Este sábado 12 de octubre, bajo un ambiente muy familiar y una muy grata temperatura, se vivió una nueva versión del The North Face Endurance Challenge, la exigente competencia que recorre los cerros de Santiago y diferentes comunas de Santiago.

La competencia de Trail Running más técnica de Sudamérica se realizó en sus cinco distancias tradicionales con circuitos por Farellones y Santa Martina; 10K, 21K, 50K, 80K y 160K, con el concepto From the mountain to the city dado el desafiante desnivel que debieron enfrentar los corredores en sus cinco distancias.

El gran ganador de los 160k fue el deportista colombiano John Barrera. "No esperaba quedar tan sobrecargado de la bajada de los primeros 20 kilómetros, desde ahí que vengo sufriendo", declaró tras cruzar la meta.

Los circuitos y sus recorridos

160K

La distancia más larga de este Endurance Challenge comenzó el viernes 11 de octubre en su nuevo punto de partida: Valle Nevado. Posteriormente su ruta siguió su curso por La Parva, Santuario de la naturaleza, Planicie Molino, Portezuelo el avión, Vega de agua, Shangrilá, Chicureo, Guay Guay terminando en la Hacienda Santa Martina.

Fueron 16 puntos de abastecimiento a lo largo de la distancia más extrema de esta competencia. Debido a la alta complejidad técnica, los 160K son exclusivos para corredores avanzados al presentar tramos con altitud y condiciones climáticas difíciles. Quienes se inscriben deben presentar 12 nuevos puntos ITRA y entregar ficha médica correspondiente al momento de la acreditación.

Podios Hombres

1 - Jhon Barrera

2 - Emmanuel Salinas

3 - Enzo Ferrari

CARRERA 80K

Su largada fue a las 04:00 AM del día 12 de octubre en Valle Nevado y contó con 8 puntos de abastecimiento. Su recorrido comenzó en descenso por La Parva, Nido de Cóndores, Santuario de la Naturaleza, Portezuelo el avión, Vega de agua terminando en la Hacienda Santa Martina.

Podios Hombres

1 - Francisco Alexander Pino Astete

2 - Moises Jimenez

3 - Esteban Garcia Stambuli

Podios Mujeres

1 - Hillary Allen

2 - Loreto Alejandra Pérez Fuenzalida

3 - Nicole Valenzuela Salazar

La tercera ultra distancia del Endurance Challenge comenzó en la Hacienda Santa Martina, continuando por la zona de Virgen Molino, Vega de agua, Santa Martina corte, Shangrilá, Guay Guay terminando en el lugar de inicio, Santa Martina.

CARRERA 50K

Podios Hombres

1 - Patrick O´leary

2 - Rob Krar

3 - Patricio Andrés Cavieres Melgarejo

Podios Mujeres

1 - Elda Rosalia Zegarra Quiroz

2 - Ayelén Liberal

3 - Paola Strassburger

CARRERAS 21K y 10K

Estos dos recorridos comenzaron y terminaron en la Hacienda Santa Martina. La hora de largada de los 10K fue las 10am y de los 21K a las 9am. Para estos dos circuitos hubo una importante cantidad de corredores.

Podios Hombres 21k

1 - Luis Valle Barrientos

2 - Fabián Rubio

3 - Ezequiel Pauluzak

Podios Mujeres 21k

1 - Constanza Leal

2 - Bernardita Gaete Catalan

3 - Nadia Bernardis

Podios hombres 10k

1 - Samuel Morales

2 - Santiago Merello

3 - Felipe Balboa

Podios mujeres 10k

1 - Gabriela Vega

2 - Mabel Victoria Vera Sandoval

3 - Soledad Diaz