Las conmovedoras imágenes de atleta terminando los 5.000 metros bajo una torrencial lluvia

La atleta camboyana Bou Samnang dejó unas conmovedoras imágenes para el mundo, ya que terminó una prueba de 5.000 metros bajo una torrencial lluvia y lejos de la ganadora.

El hecho se produjo en los Juegos del Sudeste Asiático en Phnom Pehn, capital de su país, en una prueba que demoró 22 minutos, con 54 segundos y 22 centésimas en terminar, pero que terminó con total grandeza.

De hecho, parecía incluso innecesario que finalizara, ya que lo hizo a casi seis minutos de la ganadora vietnamita Nguyen Thi Oanh, pero su tenacidad la obligó a cerrar lo que empezó.

Revisa el final de su carrera:

Even if you're in last place. 🏃

Even if the weather is terrible. 🌧️

Even if it feels like you can't do it. 🚫



𝙉𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙪𝙥 💪



Nothing was going to stop Cambodia's Bou Samnang 🇰🇭 from finishing the women's 5,000 metre race at the #SEAGames. pic.twitter.com/iVMxwqVrFQ