Natalia Duco retomó los entrenamientos embarazada: Quiero competir con Lucianito mirándome

Luego de consultas con variados especialistas, la atleta chilena Natalia Ducó retomó los entrenamientos estando embarazada con la ilusión de que en un futuro su hijo Luciano pueda verla competir.

"Me da mucha ilusión entrenar con Lucianito en mi guata. Se siente muy distinto y ha sido un proceso mágico y nuevo cómo el cuerpo ha ido cambiando. La guata ha ido creciendo. Me he ido adaptando a todos los cambios del embarazo en relación con el deporte, priorizando la salud de Luciano", contó Duco en diálogo con el diario Las Últimas Noticias.

"Me hago ecografías muy seguidas y estoy en comunicación con el ginecólogo, el deportólogo, la sicóloga y el entrenador. Vamos viendo cómo va la evolución del embarazo y nos vamos adaptando a los cambios semana a semana. Hasta ahora, he tenido puras luces verdes. Lucianito se ha portado muy bien y ha dejado que la mamá entrene, pero si se presenta algún problema estoy con la mente abierta a seguir las indicaciones del equipo médico. He tenido un embarazo sano", añadió la deportista nacional.

Duco, que vio frenada su carrera a causa de un dopaje positivo, tiene un sueño: "Quiero volver a competir siendo mamá, con Lucianito mirándome en las gradas. Todo el esfuerzo y entrenar embarazada es para volver a competir y volver al foso siendo mamá", expresó.

La deportista nacional además quiere educar al respecto: "Una está más cansada y más pesada. Me he encontrado en las redes sociales con mucha desinformación. Algunas mujeres asumen que estar embarazada es estar enferma y que no pueden realizar actividad física. Después de asesorarme puedo decir que eso no es así. Eso pasa cuando el embarazo es de riesgo, pero no es mi caso", expresó.