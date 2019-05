Benjamín Hites abandonó tras ser chocado en la tercera fecha del Campeonato Ferrari Challenge

Por un choque propinado por el piloto estadounidense Cooper McNeil en el giro 15 de 20, el chileno Benjamín Hites (Fiat/Ferrari/The Collection) debió abandonar durante la segunda carrera de la tercera fecha del Campeonato Ferrari Challenge en el autódromo WeatherTech Raceway de Laguna Seca.

Fue una experiencia dura para el joven nacional de 20 años, quien había ganado la pole position, partiendo en punta y manteniéndose en esa posición hasta el momento del incidente, cuando recibió el empeñón de su rival, sacándolo de la pista y sufriendo el rompimiento de un brazo de la suspensión delantera y quedando fuera de la carrera. Sin embargo, Cooper MacNeil se recuperó y volvió a la pista para concluir cuarto.

"Fue verdaderamente vergonzoso lo que sucedió. Yo iba en la delantera y Cooper no me podía pasar porque es muy difícil hacerlo en esa pista. Entonces la única forma de adelantar fue sacarme del asfalto en una curva con un choque", manifestó molesto Hites, quien en la carrera del sábado 11 fue segundo detrás del propio MacNeil.

El equipo Fiat/Ferrari/The Collection presentó un reclamo formal, pero los comisarios le dieron la razón al piloto estadounidense dueño de casa que conoce de memoria el circuito que apoya publicitariamente la empresa de su propiedad.

"No hubo caso de hacer entender a los comisario con el video al frente que MacNeil me sacó de la pista antideportivamente. Esto en otro autódromo o competencia no sucede. Siento impotencia luego de la determinación de los comisarios", concluyó el joven piloto.

Benjamín Hites volverá al Ferrari Challenge los días 7, 8 y 9 de junio en Montreal, Canadá, por la cuarta fecha y en la antesala del Gran Premio de la Fórmula 1 en ese país.