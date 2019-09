Promesa nacional se preparó para el Sudamericano de Karting con tecnología de punta

De la intuición a la analítica de datos inteligentes, en tiempo real. Ese es el gran paso que está dando el subcampeón nacional de karting, Tomás Alvarez, quien de esta manera preparó su intervención en el Campeonato Sudamericano de la especialidad que por primera vez se realiza en Chile, entre el 9 y el 14 de septiembre.

Alvarez, de 16 años y quien ya tiene una dilatada trayectoria sobre estos monoplazas, tiene la intención de revalidar los buenos resultados conseguidos en competencias internacionales, con miras a seguir escalando categorías, pronto estrenará en Formula 3, y tiene como objetivo Europa y Estados Unidos.

Para lograr el desafío, junto a su equipo han incorporado tecnología analítica y dispositivos IOT (Internet de las cosas) que le permiten saber, en tiempo real, el comportamiento de su monoplaza; calidad, efectividad y forma de conducción y, además, permite generar métricas que facilitan la toma de decisiones en tiempo real para mejorar la estrategia global de la carrera, con el objetivo de hacer más eficiente el desempeño auto y piloto, con el fin de ir bajando tiempos.

La tecnología se basa en una serie de sensores que Amuyta, compañía chilena que es parte del ecosistema emprendedor de IBM, ha desarrollado e instalado en el Kart de Tomás, los cuales conectados a las tecnologías de IoT ocurriendo en la nube de IBM, miden los parámetros y el comportamiento del auto y del piloto durante sus prácticas. Estos datos son capturados y analizados por la nube inteligente de IBM, los cuales a través de una interfaz simple e intuitiva, entrega respuestas en tiempo real sobre lo que el equipo necesita saber, para ir corrigiendo segundo a segundo la performance de Tomás y su máquina.

Tecnología inteligente

La alianza entre IBM y la empresa emergente Amuyta (que significa "inteligencia" en lengua Aymara) son el ejemplo de una unión que permite proveer de tecnología de última generación a un deportista chileno en esta categoría.

Los sensores con las capacidades analíticas de IBM pueden medir fuerzas G en todos los ejes, velocidad, y ubicación. Con los datos generándose en tiempo real y con toda la potencia y seguridad de la nube de IBM, se puede analizar el rendimiento del piloto en pista: cuándo y cuánto frena antes de cada curva; cómo impacta la fuerza con la que toma cada curva en su tiempo por vuelta. En síntesis, es posible entender mejor lo que pasa en una pista de carreras, y ver con datos concretos, cuál es la mejor manera de hacerlo; cuándo es mejor frenar, de qué forma es mejor frenar, cuándo acelerar a fondo, entre otros.

Al respecto, Tomás Alvarez comentó que "ya he estado compitiendo en Italia y Brasil y la tecnología, el análisis de datos, me puede dar información valiosa para tomar mejores decisiones al volante durante los entrenamientos. La tecnología de Amuyta con IBM me entrega una completa claridad sobre qué debo mejorar en la pista", comenta el piloto que está corriendo en el torneo que reúne a 111 participantes de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.

"Es muy importante que al momento de tomar una decisión tenga toda la información del entorno, y así ser preciso, basados en datos claros y concretos. La decisión al volante es milimétrica y por ello esta tecnología no solo te brinda apoyo sino también exactitud. En definitiva, con el uso de tecnología, mis decisiones aprendidas en los entrenamientos comienzan a basarse en información concreta y no solo en la intuición", agregó.