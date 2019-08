Vicente Bas y Javier Scuncio se enfrentarán en la tercera fecha de la Fórmula Codasur

La Fórmula Codasur Iberocar by Dunlop financiado por Tanner volverá recargada al Autódromo Internacional de Codegua luego del receso invernal, con la disputa de la tercera fecha que verá la dura lucha por el liderato entre Vicente Bas (HDI Seguros-HINO), puntero exclusivo de la categoría con 63 puntos, y el argentino Javier Scuncio (RS Motorsport), su escolta en el ranking con 41 unidades, quien llegará motivado por la victoria en la fecha pasada.

Vicente Bas (21 años), venció inapelablemente en la jornada debut de la Fórmula Codasur y con el cartel de favorito largó en la segunda. Sin embargo, y cuando protagonizaba una gran carrera junto a Scuncio en la primera de las dos carreras del día, fue descalificado por topar al trasandino y sacarlo de la pista.

Todo fue aprovechado por Scuncio, que se quedó con aquella polémica manga. Bas sólo pudo sumar al ganar la segunda carrera, pero su rival llegó segundo y en la sumatoria de ambas el argentino ganó la fecha.

"Conocemos la pista y tenemos claro la configuración del auto, que sólo podría variar un poco dependiendo del clima de ese día. La idea es estar tranquilo y muy concentrados en hacer buenas pruebas y lograr una clasificación limpia para poder sumar la mayor cantidad de puntos posible en las carreras para cumplir nuestro objetivo que es mantener el liderato de la categoría. La estrategia es tener un fin de semana sin errores", comentó Vicente Bas.

Respecto de si la descalificación en la segunda fecha puede ser un elemento de distracción o de motivación, Bas fue claro: "Aún no estoy de acuerdo con esa decisión, ya que la considero muy extrema y sólo fue un contacto de carrera, pero eso no me va a parar. Seguiré corriendo de la misma manera que lo he hecho hasta ahora. Soy un piloto duro, que corre al límite, puedo cometer errores, pero siempre respeto a los otros autos y todos los pilotos lo saben".

Por su parte, Javier Scuncio aseguró que "haber ganado la fecha anterior sin duda que otorga una cuota extra de motivación y confianza para buscar nuevamente la victoria. El plan de carrera es ser rápido en clasificación y terminar delante de Vicente para descontarle puntos en el campeonato".

La otra "batalla" internacional que se verá en la pista de Codegua será la que brinde la chilena María José Pérez de Arce (PDA COM), quien con solo 14 años se las ha arreglado para ubicarse tercera de la clasificación general (38 puntos). La corredora defenderá su posición ante la arremetida del brasileño de 17 años, Leo Barbosa (TCR Motorsport), que la sigue de cerca con 32 unidades.

Ambos son jóvenes promesas que provienen del mundo del karting y que se encuentran desarrollando su paso a los coches tipo fórmula en estos monoplazas de origen italiano, homologados por la FIA F3 y considerados por la Confederación Deportiva de Automovilismo Sudamericano como la categoría más rápida del continente.