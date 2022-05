Charles Leclerc chocó en Mónaco el histórico Ferrari de Niki Lauda

El monegasco Charles Leclerc, actual líder del Mundial de la Fórmula 1, chocó este domingo en Mónaco un Ferrari 312T, histórico vehículo que manejó Niki Lauda en 1975.

Leclerc, en el marco del GP histórico de Mónaco, cumplió un sueño y tomó el mando del vehículo que pilotó el fallecido Lauda. Estaba a punto de terminar la vuelta cuando perdió el control del Ferrari, impactando en la curva La Rascasse.

"Cuando piensas que ya tuviste toda la mala suerte del mundo en Mónaco y pierdes los frenos en Rascasse con uno de los Ferrari F1 más icónicos", escribió Leclerc en Twitter.

When you thought you already had all the bad luck of the world in Monaco and you lose the brakes into rascasse with one of the most iconic historical Ferrari Formula 1 car. 🙃🔫