Charles Leclerc ganó la pole y saldrá primero en el Gran Premio de Singapur

El monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Marina Bay, donde este sábado dominó la clasificación por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quien arrancará segundo.

Leclerc logró la decimoséptima 'pole' de su carrera y la novena del año, al cubrir -con neumáticos blandos- los 5.603 metros de la pista en un minuto, 49 segundos y 412 milésimas, sólo 22 menos que 'Checo' y con 54 de ventaja sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó tercero la clasificación.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) saldrán cuarto y quinto en Singapur, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial, que este domingo podría dejar resuelto matemáticamente el campeonato, saldrá octavo en Marina Bay, después de que abortase su último intento, presumiblemente por escasez de combustible.

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá sexto, desde la tercera hilera, al lado de Alonso.

Al lado de Verstappen, desde la cuarta y por delante de él, lo hará el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri).

El danés Kevin Magnussen (Haas), noveno, y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que acabó décimo la cronometrada principal, lo harán desde la quinta fila.

