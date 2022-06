El Gran Premio de Australia seguirá en el calendario de la Fórmula 1 hasta 2035

La Fórmula 1 anunció este miércoles que el Gran Premio de Australia, el cual se disputa en Melbourne, seguirá en el calendario hasta el 2035.

El nuevo acuerdo de diez años, a partir de 2025, también contempla a la Fórmula 2 y a la Fórmula 3 unirse al calendario de fines de semana de carrera por primera vez a partir de 2023.

El GP de Australia ha estado en el calendario de la Fórmula 1 desde la primera carrera, en 1996.

"En los dos últimos años, el promotor realizó importantes inversiones para mejorar el circuito y seguirá y continuará mejorando la experiencia general de los aficionados y las instalaciones, incluyendo el 'paddock' y el 'pitlane', en los próximos años", señaló la F1 en un comunicado.

"Esto mejorará la experiencia de los aficionados, pero también modernizará las instalaciones para los equipos que serán esenciales para el buen funcionamiento del evento durante la próxima década", agregaron.

