Piloto chileno Nicolás Pino: El único camino para llegar a la Fórmula 1 es correr en Europa

Nicolás Pino Muñoz, de 14 años, es uno de los pilotos chilenos con más proyección a nivel internacional. Ha tenido un destacado progreso en el karting profesional y cuando cumpla 15 años estará habilitado para conducir autos en la categoría Fórmula. Su sueño: ganar experiencia en Europa y llevar la bandera chilena a los circuitos de la F1.

"El próximo año paso a los Fórmula, en Italia, Inglaterra y Asia, donde voy a estar corriendo la Fórmula 4, así que estoy muy emocionado para poder seguir corriendo, sobre todo para llegar a la Fórmula 1", dijo el nacional en una entrevista con Al Aire Libre en Cooeprativa.

El joven criollo dio un importante paso en el camino hacia la máxima categoría del automovilismo al integrarse a la academia de pilotos de Ferrari. De hecho, ya realizó tests en un auto de F4.

"Hace un mes fui a Malasia para hacer un test de Fórmula 4, y a fin de año, cuando cumpla 15, voy a hacer mi primera carrera en Sepang en un circuito de Fórmula 1 para ya el próximo año ponerme full a lo Fórmula para poder seguir con mi carrera", comentó.

Pese a la ansiedad por escalar en las categorías, Pino sabe la importancia de ir paso a paso, tal como lo hicieron todas las leyendas del deporte motor.

"El único camino es correr en Europa, sobre todo porque allá está la FIA y para llegar a la Fórmula 1 se necesitan puntos FIA, que se logran en los campeonatos que estoy corriendo, que son el Campeonato Europeo, WSK (World Series Karting) y DKM (campeonato alemán). Después en Fórmula 4 voy a estar compitiendo en Asia y en Europa, que también son campeonatos FIA que suman puntos para obtener la Superlicencia y la idea es ir sumando hasta llegar a los 40 puntos que es lo que se necesita para llegar a la Fórmula 1", explicó.

En la evolución constante que deben tener los pilotos que aspiran a lo más alto, Pino ya dio un salto de categoría en el karting. Reconoció que el avance fue "muy duro al principio", pero que fue necesario.

"Considerado por Alonso, Senna y Hamilton, esta es la categoría más dura de ganar y ahora estamos dándolo todo para conseguir un triunfo y ya sumar mucha experiencia para el próximo año", destacó.

Como último punto, al joven chileno se le preguntó por el deceso de la leyenda de la F1 Niki Lauda, y dijo sentir su partida.

"Era uno de mis referentes con Ayrton Senna y Michael Schumacher. He visto varias veces su documental, también he visto Rush (película), vi muchas carreras de Fórmula 1 donde él participaba, lo que hacía con Ferrari, cómo actuaba, lo estratégico que era. Me gustaba mucho por como era. Es una gran pérdida para la Fórmula 1 y para las personas que lo tenían a él como ídolo", dijo.