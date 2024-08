Chile volverá a estar presente en el calendario del Mundial de Rally

Mientras los fanáticos del mundo motor aguardan impacientes la visita del Mundial de Rally a Chile, entre el 26 y el 29 de septiembre de este año, la Federación Internacional de Automovilismo ya hizo público el calendario de la temporada venidera y en la que nuestro país volverá a ser protagonista.

De acuerdo a lo publicado en sus redes sociales, la región del Bío Bío recibirá por cuarta vez esta competencia.

More destinations and more action in 2025 🤩#WRC pic.twitter.com/7wBCELrlEl