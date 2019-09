Gerardo Rosselot ascendió al liderato en el Atacama Rally

El piloto nacional Gerardo Rosselot se subió al liderato del Atacama Rally, luego de realizar una gran presentación en la cuarta etapa del circuito, entre Diego de Almagro y Copiapó, en la que terminó en el segundo lugar.

La penúltima jornada del evento internacional no estuvo exenta de contratiempos para el piloto del equipo Rosselot, quien junto a su navegante, el campeón dakariano Alvaro León pudieron sacar adelante, y terminar muy cerca del también chileno Jaime Prohens.

El mismo piloto indicó que fue un verdadero suplicio, ya que debió de mantener en todo momento el control de la perdida de aceite de la caja de cambios que le impedía mantener un ritmo constante y para ahondar sus penurias cuando se acercaba a los 200 kilómetros de competencia de esta larga etapa tuvo la rotura del diferencial.

No obstante, el criollo resolvió rápidamente al dejar el SXS con tracción simple. Un problema resuelto momentáneamente, pero debían todavía sortear zonas de dunas, las cuales superaron junto a Alvaro León, terminando de gran forma el recorrido.

Ahora, Rosselot deberá enfocarse en la última etapa de la competencia nortina, la cual se llevará a cabo este sábado en Tierra Amarilla desde las 11:30 (15:30 GMT) y que constará de 157 kilómetros cronometrados, en la cual se definirá el ganador de la prueba, quien será premiado más tarde, a partir de las 17:00 horas (21:00 GMT).

Cronología del Atacama Rally:

Sábado 7 septiembre:

11:30 horas, Etapa 5, Tierra Amarilla-Tierra Amarilla, 154,94 kms.

17:00 horas, Pódium y Fiesta de Premiación en Tierra Amarilla

Clasificación general Atacama Rally:

1. 369 Gerardo Rosselot-Alvaro León, Rosselot Rally Chile, SXS Can Am, Maverick X3 RS, 1936.29.

2. 315 Jaime Prohens-Víctor Silva, Hermanos Prohens Rally Team Chile, SXS Polaris. 20.43.25.

3. 312 Javier Vélez-Mateo Moreno, Mazzuco Team Colombia SXS Can Am. 27.42.56.

5. 317 Miguel Domínguez- Diego Marambio, New Rider Chile, SXS, Yamaha YXZ, 32.16.06t.

6. 318 Luis Antonio Suárez-Luis Santiago Suárez, New Rider Chile SXS Can Am, Maverick X3, 33.28.19.