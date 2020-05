Casa de subastas rematará míticas zapatillas con las que jugó Michael Jordan en 1985

La casa de subastas Sotheby's subastará el próximo 17 de mayo las icónicas zapatillas Nike Air Jordan 1S con las que la leyenda del baloncesto Michael Jordan jugó partidos en 1985 y que autografió con rotulador permanente, por un precio de salida de entre 100.000 y 150.000 dólares.

En una nota, Sotheby's indicó que este par de zapatillas hechas exclusivamente para la estrella de los Chicago Bulls está entre los más valiosos de toda la historia tras el récord marcado en 2019 por las 'Nike Moon Shoe' (437.000 dólares), superando una horquilla previamente lograda en 2017 por otras zapatillas de Jordan, unas Converse (190.000 dólares).

Las "Nike Air Jordan 1S", con sus característicos colores rojo y blanco y el símbolo de la marca en negro, sentaron un precedente en cuanto a zapatillas personalizadas para jugadores de baloncesto, ya que después la conocida firma de ropa deportiva creó ediciones a nombre de Kobe Bryant, LeBron James o Scottie Pipen.

Jordan llevó esas zapatillas al principio de su carrera, hasta el 29 de octubre de 1985, cuando se rompió un pie y tuvo que ausentarse de 64 partidos mientras se recuperaba, tras lo que se calzó versiones modificadas de las 'Air Jordan 1' en su retorno a la competición.

Game-worn & autographed by the legendary Michael Jordan, these Nike Air Jordan 1s from 1985 are now available for bidding. One of the most important basketball sneakers of all time, these sneakers were made exclusively by Nike for the Chicago Bulls player. https://t.co/7maeZzhAdj