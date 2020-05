Ex compañero en el Dream Team criticó a Jordan: Debería mostrar respeto por sus compañeros

El retirado deportista cuestionó la actitud de "Air" en el documental "The Last Dance".

El ex jugador de baloncesto Clyde Drexler criticó duramente a Michael Jordan por su actitud en el documental de Netflix, "The Last Dance".

En la serie, "Air" habla de las comparaciones que la prensa hacía entre él y el otrora escolta Portland Trail Blazers, afirmando que "no digo que (Clyde) no sea una amenaza. Pero al ser comparado con él, me ofendí".

Sobre esto, Drexler dijo en diálogo con SportsTalk 790 que "ese es el documental de Michael, así que obviamente será desde su perspectiva. Todos tienen derecho a manifestar su propia opinión".

"Muchas veces los chicos de un equipo no se querían con los de otros, pero a medida que envejeces, tienes que ir más allá de todo eso y mostrar un poco de amor y respeto por las personas con las que jugaste y en contra", apuntó.