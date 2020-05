Malone y Russell, los dos jugadores que se negaron a participar en "The Last Dance"

Los ex jugadores de Utah Jazz rechazaron ser entrevistados para el documental sobre Michael Jordan

Este fin de semana finalizó The Last Dance, el documental que narra la historia de Michael Jordan en Chicago Bulls y el director Jason Hehir reveló que dos figuras rechazaron la invitación a participar en esta serie: Karl Malone y Byron Russell, ex jugadores de Utah Jazz que perdieron las finales de 1997 y 1998.

En el Show de Dan Patrick, Hehir confesó que intentó por todos los medios contactar al "Cartero", uno de los grandes anotadores de la NBA. "Agotamos todas las vías, comenzamos en enero de 2018, porque sabíamos que sería una entrevista difícil" comentó.

Respecto a Russell, el director especuló que se negó por las preguntas que le iban a hacer, tanto por el careo que tuvo con MJ, cuando lo provocó siendo apenas un novato en 1994, como por la inmortal última jugada de Jordan, quien lo dejó tirado en el suelo para dar el sexto anillo a los Bulls.

Consignar que Malone y Jordan compartieron en el legendario Dream Team que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992; y Russell, pese a esta supuesta discordia, fue compañero de MJ en Washington Wizards en 2003.