Scottie Pippen quedó "muy molesto" con Jordan tras el final del documental The Last Dance

El documental de Netflix, The Last Dance, que narra la carrera de Michael Jordan y su exitoso paso por los Chicago Bulls en la NBA no ha sido del total gusto de algunos jugadores que formaron parte de aquel glorioso equipo. Recientemente fue el caso de Scottie Pippen, quien también se mostró en desacuerdo con el enfoque de la serie.

Según David Kaplan, periodista de la cadena ESPN, Pippen estaría muy "enojado" e incluso "furioso" luego de los dos últimos capítulos que se exhibieron debido a la manera en que se hacía quedar a los miembros de aquel plantel multicampéon.

La molestia de quien destacara como alero se une a la que hace algunos días mostró Horace Grant, otro de los compañeros de Jordan y que lo criticó por dejarlo de soplón.

De esta forma, queda claro que las reacciones a The Last Dance seguirán saliendo a flote de parte de quienes formaron parte del exitoso equipo que brillara durante los años '90.

Scottie Pippen is reportedly unhappy with Michael Jordan over how he came across during 'The Last Dance' documentary pic.twitter.com/da5RG1PWrO