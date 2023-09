Letonia batió a Lituania y obtuvo el quinto puesto del Mundial de Baloncesto

La selección de Letonia culminó su primera experiencia en un Mundial de Baloncesto con el quinto puesto en el torneo de Filipinas, Japón e Indonesia, tras arrasar con Lituania con marcador 98-63.

Arturs Kurucs comandó a su equipo con 20 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes, brillando junto a Arturs Zagars, que tuvo cuatro anotaciones, 17 asistencias y seis rebotes ganados.

Zagars marcó un récord de asistencias en un solo partido de Mundiales FIBA, dejando atrás el registro de 15 que tenían el croata Toni Kukoc (1994) y el sursudanés Carlik Jones (2023).

🇱🇻 Latvia have made a historic run at #FIBAWC:



🔹Fifth place finish on their World Cup debut.

🔹Took down France, Spain, Italy and Lithuania.

🔹Most three pointers made by any team since 1994.

🔹Earned a place in everyone's heart.



Paldies, Latvija! ⚪️🔴 pic.twitter.com/lQC8LTICN2