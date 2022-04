Magic Johnson presentó serie documental: "Tenía que contar mi historia"

El ex jugador de baloncesto Magic Johnson presentó este martes en una rueda de prensa su docuserie "They Call Me Magic", una obra en la que narra su historia en sus propios términos y sale al paso de recientes producciones audiovisuales que cuestionan su figura.

"Algunos han intentado contar mi historia, mi propio camino, pero tenía que ser yo quien lo contara", reincidió Johnson en una clara referencia a "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" (HBO Max), que se estrenó el mes pasado y cuestiona el legado de jugadores como Kareem Abdul-Jabbar o él mismo.

Apple TV+ lanza este viernes esta docuserie de cuatro entregas que conduce Johnson y que desde la plataforma definen como la narración de la carrera de "un icono de orígenes humildes que trasciende en el tiempo".

"He crecido mucho haciéndolo porque he entendido cómo me ve el resto de la gente, ya sea como deportista, hombre de negocios, marido o padre", explicó el exitoso base de Los Angeles Lakers en la década de los '80.

La docuserie cuenta con entrevistas a personalidades como su exentrenador en los Lakers, Pat Riley; el exjugador de los Boston Celtics Larry Bird; o el expresidente Barack Obama.

Además, a lo largo de los cuatro episodios, Johnson repasa junto a su mujer, Cookie Johnson, momentos dulces como sus cinco anillos de la NBA con la franquicia angelina, pero también otros amargos, como su retirada del circuito profesional con 31 años por padecer VIH.