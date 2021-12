¿Parecido al fútbol europeo? La NBA trabaja en un revolucionario cambio de formato

La NBA está trabajando en replicar el éxito de torneos de fútbol europeos como la Copa del Rey de España o la Copa FA de Inglaterra, para añadir un nuevo torneo a su calendario, que se disputaría durante la temporada regular y que podría ver la luz en 2022-23 o 2023-24.

El periodista de ESPN Adrian Wojnarowski, una de las principales fuentes de información sobre la NBA en Estados Unidos, indicó que la idea del torneo es uno de los sueños del comisionado Adam Silver y que la NBA y la Asociación de Jugadores de la NBA están ya discutiendo el formato.

ESPN story on the renewed momentum for an in-season NBA tournament: https://t.co/tqlehulAY3