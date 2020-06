San Antonio Spurs se burló de quienes confunden su cuenta con la de Tottenham Hotspur

El equipo de la NBA San Antonio Spurs se burló de quienes confunden su cuenta de Twitter con la del elenco de la Premier League, Tottenhan Hotspur.

El elenco estadounidense publicó una foto de dos de sus jugadores vestidos de futbolistas y escribió: "Esto es para que los que siguen etiquetando la cuenta incorrecta de los Spurs. Buena suerte en el regreso de la Premier League".

La confusión se genera porque la cuenta del cuadro de baloncesto es @Spurs, mientras que la de los ingleses es @SpursOfficial.

Mira la publicación de San Antonio Spurs en Twitter:

This is for those who keep tagging the wrong Spurs account 😂🏀⚽️



Good luck in your Premier League return, @SpursOfficial! pic.twitter.com/Dx8QuZRniQ