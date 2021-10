Shaquille O’Neal y la fortuna que heredarán sus hijos: "No somos ricos, yo soy rico"

Shaquille O'Neal, histórico ex jugador de la NBA, habló en el comienzo de una nueva temporada del baloncesto y se refirió a la fortuna que heredarán sus hijos, la que asciende a 400 millones de dólares.

"Mis hijos son mayores ahora. Se enojaron conmigo; yo no estoy realmente molesto con ellos, pero no entienden. Les digo todo el tiempo que no somos ricos, yo soy rico", confesó al podcast Earn Your Leisure.

Agregó que "debes tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, tendrás que presentarla, tráemelo. Te lo haré saber, no te voy a dar nada".

Sobre el futuro de sus hijos, la leyenda de NBA comentó que "hay una regla: la educación. No me importa si juegan baloncesto. No me importa nada de eso".

O'Neal, leyenda de Los Angeles Lakers, tuvo casi 20 años de trayectoria en la NBA, y según la revista Forbes, gana entre 20 y 25 millones de dólares al año con sus negocios y empresas.