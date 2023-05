Chile conoció a sus rivales para la fase grupal del Preolímpico de baloncesto

La selección chilena de baloncesto disputará el Preolímpico americano rumbo a París 2024 y ya tiene rivales, luego de la publicación oficial de los dos grupos por parte de la Federación Internacional (FIBA).

El representativo nacional enfrentará el Grupo B contra Uruguay, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Colombia. Por otro lado, el Grupo A estará conformado por Cuba, el local argentina, Panamá y Bahamas.

La competencia correspondiente a FIBA Americas se disputará en paralelo a los certámenes de otros continentes, entre el 12 y 20 de agosto en Argentina, con sede aún por confirmar.

The results are in for the FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournaments Draw!



The Road to Paris 2024 begins here 👇 #FIBAOQT pic.twitter.com/51DUpEN5pH