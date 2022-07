El español Mateo Garralda dejó de ser el entrenador de la selección chilena de balonmano. Tras seis años, puso fin a un ciclo y fue anunciado como la nueva incorporación del Zamalek, uno de los tradicionales clubes de Egipto.

La noticia se conoció por el propio anuncio del elenco africano en sus redes sociales. "La directiva del club Zamalek, encabezada por el Consejero Mortada Mansour, contrató al español Mateo Garralda para asumir la tarea de entrenar al primer equipo de balonmano", comunicaron.

Así mismo, el DT explicó en declaraciones a La Tercera que "no hay una razón, son varias razones, pero a nivel estrictamente profesional es cambiar un proyecto que no tiene nada que ver con Chile. También me genera muchísima ilusión conocer un país y una cultura completamente diferentes, una liga y un balonmano que está también creciendo muchísimo".

"La oferta vino hace un mes, un mes y medio más o menos. Ahora mismo lo único que puedo hacer es dar muchísimas gracias a todas las personas que han confiado en mí, a todos los que han trabajado conmigo desde el IND y al apoyo que hemos tenido como cuerpo técnico", aclaró.

Con Garralda, Chile estuvo presente en los Mundiales de 2017, 2019 y 2021, donde cosecharon importantes resultados para la historia del balonmano criollo.