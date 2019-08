Mike Tyson bromeó acerca de la excesiva cantidad de marihuana que consume al mes

Junto al ex jugador de la NFL Eben Britton el ex boxeador bromeó en relación a su excesivo consumo.

El ex boxeador Mike Tyson aseguró que consume 40.000 dólares de marihuana cada mes, durante una conversación con el ex jugador de la NFL Eben Britton, quien es su compañero en el podcast "Hotboxin with Mike Tyson".

"¿Cuánto fumamos al mes", dijo el ex pugilista, quien se dedica al cultivo y venta de la hierba en el estado de California; "¿son 40.000 dólares (casi 30 millones de pesos) mensuales?", agregó.

Ante ello, su compañero le replicó que "fumamos 10 toneladas de marihuana en el rancho cada mes".

"¿Es una locura?", le consultó Mike Tyson, ante lo cual surgió la voz del rapero Jim Jones, invitado al podcast, quien dijo que "eso es mucha hierba. Es consumir hierba cada segundo sin parar".