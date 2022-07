Mike Tyson contó que consumió "hongos mágicos" previo a su regreso: "Me ayudan a boxear mejor

El boxeador estadounidense Mike Tyson contó en el podcast The Pivot, que si hubiese habido un control antidopaje en su pelea ante Roy Jones Jr. de 2020 no lo hubiese pasado pues había consumido "hongos mágicos".

El ex campeón de pes pesad reveló que los inquirió antes de ponerse los guantes. "No usamos los hongos para huir. Me ayudan a entrenar, me ayudan a boxear mejor. Cuando estoy peleando, realmente no siento los golpes. Es realmente como una mierda mágica", explicó.

"¿Me viste pelear contra Roy Jones Jr? Había comido hongos. No pelearía sin ellos, ¿estás loco? Y algo de hierba. Desearía haber hecho esta mierda en mi carrera, estoy tan jodidamente enojado que no sabía sobre esta mierda", agregó.

De todas maneras, Tyson ya dijo en varias oportunidades que dejó el alcohol y la cocaína y que en la actualidad solo consume marihuana, cuyo consumo es legal en algunas partes de los Estados Unidos, como en Los Ángeles, en donde vive actualmente.

Sobre su relación con la marihuana, Tyson reconoció que el consumo le ha permitido alejarse de otro tipo de adicciones como la cocaína, el alcohol y el sexo: "Esto es algo que me da buena energía, positiva. Yo necesito encontrar algo que llene la energía que tengo".