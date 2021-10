Mike Tyson fue objeto de burlas por estatua en Las Vegas

El ex boxeador Mike Tyson se ganó múltiples burlas luego que fuera revelada una estatua en su honor en Las Vegas, la cual "no se parece en nada a él", según sostuvieron quienes pudieron observarla.

La escultura se encuentra en el estado de Nevada, mide casi tres metros, pero tiene más similitudes con su histórico rival Evander Holyfield, de acuerdo a varios comentarios que se viralizaron.

The new Mike Tyson statue found in Las Vegas to honor one of the greatest of all time 👏 pic.twitter.com/PRd4DZY4H9