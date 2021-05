Hermano de Cristopher Mansilla: Me dijo que lo esperara en la casa, pero no volvió

Luis Mansilla, hermano del ciclista Cristopher Mansilla, quien falleció a los 30 años producto del coronavirus, contó algunos detalles que rodean el deceso de éste y el último mensaje que le envió cuando se encontraba hospitalizado.

"El 3 de mayo se hizo el examen PCR y le salió negativo. Siguió en la casa hasta que no aguantó más y llegó con 25 por ciento de oxigenación al hospital. Estaba pálido, no comía", reveló en Las Ultimas Noticias el también ciclista chileno.

"El último mensaje fue que lo esperara en la casa, pero no volvió. El me decía que le darían un paracetamol y lo mandarían a la casa, como que era un resfrío", continuó.

El 6 de mayo siguiente, Cristopher se despidió de sus amigos y cercanos con una publicación en Facebook: "Hoy creo que es el día má difícil de afrontar para mí, sentimientos encontrados, triste, llorando. Una nueva competencia en la que nunca creí estar. Me van a inducir a coma por la falla en los pulmones que me aqueja".

"Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar una vez más. Solo me queda agradecer a mi familia, hermanito, mamita, papi, por todo y más, amigos por su apoyo. Con esto me despido hasta terminar esta etapa reina", publicó.

Ante esta situación, su hermano Luis advirtió al matutino que "este virus no es broma, hay que cuidarnos. No tenemos la vida comprada".