Alexander Zverev será baja para Alemania en Copa Davis

Alexander Zverev (5° de la ATP) finalmente no jugará con Alemania en la Copa Davis al resentirse, en el entrenamiento del pasado domingo, del tobillo del pie derecho, en el que se lesionó en las semifinales de Roland Garros.

Tras varias sesiones en Hamburgo, la ciudad natal del jugador, preparando su regreso a las pistas con Alemania en la Copa Davis, el tobillo de Zverev no aguantó y tendrá que volver a parar, siendo baja, por lo que su lugar lo ocupará Yannick Hanfmann.

Zverev, de 25 años, se rompió los ligamentos externos del tobillo derecho y fue operado en Múnich a principios de junio. Desde entonces ha estado en rehabilitación y tenía previsto regresar en la Copa Davis.

"Ser parte del equipo alemán de la Copa Davis en mi ciudad natal era mi gran objetivo, lo que me ha motivado una y otra vez en las últimas semanas He intentado hacer todo para estar aquí, pero estas nuevas dolencias me obligan a retirarme", dijo Alexander Zverev en declaraciones remitidas por la Federación Alemana.

"El hecho de que Alexander no pueda jugar es muy doloroso tanto para él como para nosotros. Es un jugador que marca la diferencia y su retirada nos hará más difícil llegar a la final de Málaga" apuntó el capitán alemán de la Copa Davis, Michael Kohlmann.