Los resultados de la primera jornada de las Finales de Copa Davis

Este lunes se dio inicio a las Finales de la Copa Davis, que se disputan en Madrid, con los Grupos B, D y F.

Grupo B

Croacia 0-3 Rusia

Borna Gojo (CRO) vs. Andrey Rublev (RUS), Finalizado: 3-6 y 3-6.

Borna Coric (CRO) vs. Karen Khachanov (RUS), Finalizado: 7-6 (4), 4-6, 4-6.

Ivan Dodig (CRO)/Nikola Mektic (CRO) vs. Karen Khachanov (RUS)/Andrey Rublev (RUS), Finalizado: 6-7(2), 4-6.

Grupo D

Bélgica 2-1 Colombia

Steve Darcis (BEL) vs. Santiago Giraldo (COL), Finalizado: 6-3 y 6-2.

David Goffin (BEL) vs. Daniel Galán (COL), Finalizado: 3-6, 6-3, 6-3.

Sander Gille (BEL)/Joran Vliegen (BEL) vs. Juan Sebastián Cabal (COL)/Robert Farah (COL), Finalizado: 7-6(5), 4-6, 6-7 (3).

Grupo F

Italia 1-2 Canadá

Fabio Fognini (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN), Finalizado: 6-7 (5) y 5-7.

Matteo Berrettini (ITA) vs. Denis Shapovalov (CAN), Finalizado: 6-7 (5), 7-6 (3), 6-7 (5).

Matteo Berrettini (ITA)/Fabio Fognini(ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN)/Denis Shapovalov (CAN),Finalizado: 6-2, 3-6, 6-3.