Los resultados de la tercera jornada en las Finales de la Copa Davis en Madrid

Este miércoles se disputa la tercera jornada de las Finales de la Copa Davis en Madrid, día clave para Chile, ya que Argentina y Alemania se miden en su grupo, lo que puede propiciar y complicar sus posibilidades de clasificar a cuartos de final.

Además, hará su estreno el todopopderoso serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray.

Revisa todos los resultados de la jornada de Copa Davis:

Grupo A

Serbia 3-0 Japón

Filip Krajinovic (SRB) vs. Yuichi Sugita (JPN). Finalizado, 6-2, 6-4

Novak Djokovic (SRB) vs. Yoshihito Nishioka (JPN). Finalizado: 6-1, 6-2.

Janko Tipsarevic (SRB)/Viktor Troicki (SRB) vs. Ben McLachlan (JPN)/Yasutaka Uchiyama (JPN). Finalizado: 7-6(5), 7-6(4).

Grupo C

Argentina 0-3 Alemania

Guido Pella (ARG) vs. Philipp Kohlschreiber (ALE). Finalizado, 6-1, 3-6, 4-6. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Diego Schwartzman (ARG) vs. Jan-Lennard Struff (ALE). Finalizado: 3-6, 6-7(8). Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Máximo González (ARG)/Leonardo Mayer (ARG) vs. Kevin Krawietz (ALE)/Andreas Mies (ALE). Finalizado: 7-6(4), 6-7(2), 7-6(18). Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Grupo E

Gran Bretaña 2-1 Holanda

Andy Murray (GBR) vs. Tallon Griekspoor (HOL). Finalizado, 6-7 (7), 6-4, 7-6 (5).

Daniel Evans (GBR) vs. Robin Haase (HOL). Finalizado: 6-3, 6-7(5), 4-6.

Jamie Murray (GBR)/Neal Skupski (GBR) vs. Wesley Koolhof (HOL)/Jean-Julien Rojer (HOL). Finalizado: 6-4, 7-6(6).

Grupo B

Croacia 0-3 España

Nikola Mektic (CRO) vs. Roberto Bautista (ESP). Finalizado: 1-6, 3-6.

Borna Gojo (CRO) vs. Rafael Nadal (ESP). Finalizado: 4-6, 3-6.

Ivan Dodig (CRO)/Nikola Mektic (CRO) vs. Marcel Granollers (ESP)/Rafael Nadal (ESP). Finalizado: 3-6, 4-6.

Grupo D

Bélgica 1-2 Australia

Steve Darcis (BEL) vs. Nick Kyrgios (AUS). FInalizado: 2-6, 6-7(9).

David Goffin (BEL) vs. Alex de Miñaur (AUS). Finalizado 0-6, 6-7 (4).

Sander Gille (BEL)/Joran Vliegen (BEL) vs. John Peers (AUS)/Jordan Thompson (AUS). Retiro (6-0, 6-0).



Grupo F

Estados Unidos 2-1 Italia

Reilly Opelka (EE.UU.) vs. Fabio Fognini (ITA). Finalizado: 4-6, 7-6(4), 3-6.

Taylor Fritz (EE.UU.) vs. Matteo Berrettini (ITA). Finalizado: 5-7, 7-6 (5), 6-2

Sam Querrey (EE.UU.)/Jack Sock (EE.UU.) vs. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini(ITA). Finalizado. 6-7(4), 7-6(2), 6-4