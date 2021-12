Medvedev explicó celebración como Cristiano Ronaldo que molestó a fanáticos

El número uno de Rusia, Daniil Medvedev, que clasificó a su equipo para la final de la Copa Davis, volvió a justificar su celebración sobre la pista tras ganar a Jan Lennard Struf que propició el enfado del público.

Medvedev se señaló y dirigió un dedo al suelo para indicar que estaba ahí, presente en el torneo y que continuaba. Después, pidió calma a la grada con las manos. El público le abucheó.

"Después del partido, cuando celebro me gusta hacer algo divertido. En nuestro equipo lo gracioso es que cuando jugamos a las cartas alguien gana y se dice, calma, calma. Cuando Cristiano jugaba en Real Madrid hacía esto, lo celebraba así muchas veces. Por eso decidí hacerlo. Sentí que era divertido, pero puede que fuera una mala decisión", explicó el moscovita.

"Está claro que es mejor cuando la gente te apoya, pero si no lo hacen tienes que ganar ante ellos y también contra el rival", agregó Medvedev.

El ruso aclaró que no era premeditado: "Es algo que no hago a propósito. Todo lo que hago, más en la cancha, son puras emociones. En la vida soy más tranquilo. En la pista hay mucha adrenalina. Odio perder. Hay menos tiempo para parar y pensar y voy con las emociones a tope. A veces no es bueno. Es mucha adrenalina y todo lo que hago, bueno o malo es real. A la gente debería gustarle".