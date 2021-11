Streamer Ibai Llanos se negó a mandarle un saludo a José Antonio Kast

El reconocido streamer español Ibai Llanos recibió un curioso pedido durante una de sus transmisiones, al cual se negó al tratarse de uno de los candidatos a la presidencia de Chile.

"¿Le podrías enviar saludos a mi amigo Antonio Kast que tendrá una gran lucha el 19 de diciembre?", se escuchó durante una de sus ediciones por Twtich.

La respuesta de Llanos fue categórica: "¡No! No, no, no, no, no... A Antonio Kast no", dijo el europeo.

De todas maneras hace un tiempo sí le envió un saludo a Kast, cuando se lo pidieron en octubre.