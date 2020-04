Enrique Osses por coronavirus: Los árbitros debemos buscar fórmulas para paliar esta situación

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la situación que atraviesa el país por el coronavirus, pero también se refirió a las críticas que ha recibido el VAR en sus primeros meses de implementación en el fútbol chileno.

"Esta es un crisis global y el fútbol no va a escapar a ello, todos nos vamos a ver golpeados. Hay que ser realistas. Negarse a que esta situación es trágica en lo económico es ser utópicos y decir que no nos va a tocar también", apuntó el ex juez FIFA.

En esa línea contó que "un 25 por ciento de los ábitros (40 de 160) están contratados. Todos tienen un plan físico, un acompañamiento psicológico y técnico de nuestra parte. Diaramiente estamos realizando retroalimentaciones para que puedan teletrabajar en esta etapa. De los que no son contratados, el arbitraje no es su primera actividad, pero obviamente se ven afectados".

Asimismo, adviritió que "este mes recibieron sus renumeraciones, porque la cuarentena partió la segunda semana de marzo, pero para lo que venga debemos buscar la forma para paliar esta situación. Tendremos que buscar fórmulas con la ANFP, el Sindicato y la Mutual de Arbitros".

La implentación del VAR

Por otro lado, Enrique Osses se refirió a las críticas que ha recibido el VAR desde su implentación en el fútbol chileno. "Hemos hecho cosas muy positivas, pero en otras debemos mejorar y en algo que debemos trabajar es en el tiempo de las reanudaciones, sobre todo en el tema de los fueras de juego".

"Hay partidos en los que se usan menos cámaras y eso nos ha traído ciertas complicaciones que con la práctica debemos mejorar. Son cosas que han llevado a calificar de injusto el tema del VAR", cerró.