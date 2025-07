El feroz ninguneo del DT de São Paulo a Gonzalo Tapia que enciende las dudas en Brasil

Gonzalo Tapia parece tener nuevo destino tras un paso sin brillo por River Plate. El delantero chileno, que llegó en 2025 desde Universidad Católica y no logró sumar goles ni asistencias bajo el mando de Marcelo Gallardo, está a un paso de fichar por São Paulo, uno de los grandes del Brasileirao. Pero la llegada no está exenta de polémica: el DT del equipo, Hernán Crespo, negó haber solicitado su fichaje.

Medios brasileños apuntaban a que el chileno era una "petición expresa" del técnico. Sin embargo, Crespo sorprendió en conferencia de prensa con una frase que dejó mal parado al jugador nacional y encendió las alarmas sobre su futuro en el club paulista.

⚠️ Hernán Crespo desmiente haber pedido a Gonzalo Tapia

El sitio Globoesporte publicó que Gonzalo Tapia era un fichaje solicitado directamente por Hernán Crespo. Según su reporte, el chileno "encajaba perfecto" en el esquema del técnico, y se esperaba que fuera una pieza útil en el ataque paulista.

No obstante, durante una rueda de prensa, Crespo fue consultado por el periodista chileno José Tomás Fernández sobre su rol en la incorporación del ex UC. Su respuesta fue tajante: "Yo, con todo refuerzo que llega estoy contento, pero acá el que baja el martillo es la directoria, no yo", aseguró el argentino.

La declaración también desinfla las expectativas que existían sobre su arribo, justo cuando el jugador necesita reimpulsar su carrera después de un pobre rendimiento en el fútbol argentino.

🇧🇷 ¿Podrá Tapia ganarse un lugar en São Paulo pese a no ser pedido?

El panorama es complejo para el exdelantero cruzado. Su paso por River Plate no dejó huella: apenas jugó minutos 200 minutos entre la Copa Argentina y el Torneo de Apertura, y nunca logró consolidarse como alternativa real para Gallardo.

Sin respaldo técnico claro y con la presión del Brasileirao encima, el desafío para Tapia es enorme: deberá demostrar rápidamente que puede rendir al nivel del fútbol brasileño o arriesgarse a quedar nuevamente relegado... Si es que se confirma su arribo.

📉 ¿Cómo fue el rendimiento de Gonzalo Tapia en River Plate este 2025?

Tapia no marcó goles ni entregó asistencias en su paso por el club argentino. Su participación fue limitada y no logró consolidarse en el esquema de Gallardo.

✅ ¿São Paulo confirmó oficialmente su fichaje?

El club no lo ha hecho oficial, pero medios brasileños y argentinos dan por cerrado el acuerdo. La polémica surgió tras la declaración de Hernán Crespo, quien aseguró que no fue él quien pidió su llegada.